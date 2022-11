MilanLive.it

Seè certo di sostituire Theo con il senegalese Ballo - Touré , in attacco si apre il ballottaggio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Rebic e Origi si giocano la maglia da titolare come prima ...Diaz e Krunic erano del tutto inutili in quel frangente ed era troppo presto per i. Nella ripresa si attendeva una correzione, maera convinto di aver esortato i suoi a una maggiore ... Pioli, cambi obbligati: le scelte di formazione per Cremonese-Milan Le ultime di formazione per il turno infrasettimanale di domani, quando il Milan giocherà in casa della neopromossa Cremonese.Archiviata la tredicesima giornata del campionato di Serie A, è già arrivato il momento di pensare al turno successivo: domani alle ore 20:45 il Milan ...