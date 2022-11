Malore fatale alle Maldive per Pier Giuseppe Ziliani | ex sindaco di Monte Isola

(Di lunedì 7 novembre 2022), exdi, ha avuto unmentre si trovava in vacanza. L’ex primo cittadino dell’nel lago d’Iseo, 63 anni, era partito insieme alla moglie Orianna per una vacanza esotica: entrambi amavano molto il mare esi dedicava spesso alla pesca d’altura. Non appena sbarcata dall’aereo, la coppia ha raggiunto l’hotel dove aveva prenotato il soggiorno ed è lì chesi è sentito male. Subito soccorso e trasferito d’urgenza al più vicino ospedale, che si trova a Malè, nella capitale. Ma le sue condizioni sono apparse critiche fin ...

il Resto del Carlino

La triste vicenda è riportata da La Provincia Pavese: la donna, 40enne, ha avuto unche le è statodurante la notte, ma la piccola non se n'è resa conto e le è rimasta accanto, convinta ...... nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 novembre, Roberto Rossi , imprenditore del settore della maglieria di 43 anni conosciuto da tutti è morto improvvisamente, a causa di un. L'uomo si ... Malore fatale in strada, muore davanti ai passanti La tragedia in mattinata a San Benedetto Risveglio tragico in via Cellini, al "Paese Alto", di San Benedetto del Tronto. Una donna di 63 anni è stata trovata deceduta in casa sua, stesa sul pavimento ...Commozione e tante lacrime per dare l'ultimo saluto al piccolo Mauro Balestrieri deceduto sabato all'ospedale «Santobono» di Napoli dove era ricoverato dal 9 ottobre per un malore accusato dopo ...