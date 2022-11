(Di lunedì 7 novembre 2022) Origi non è Giroud: lo spogliarello del francese è il meno gradito di sempre Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

La Gazzetta dello Sport

A fine partita, Pioli ha messo le mani avanti. Un po' perché è ciò che pensa, un po' per evitare altre centrifughe pubbliche al ragazzo. 'Prevedo ancora alti e bassi, è normale per un giocatore così ...Più del goffo errore davanti alla porta contro il Monza, un infortunio che va preso come tale e nulla più, dipreoccupa la, quasi la paura, che c'è in quasi tutte le sue giocate, l'... La timidezza di CDK, Diaz a intermittenza, Adli desaparecido: Milan, trequarti senza pace Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...