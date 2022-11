Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol si è scusato con le famiglie delle 156 persone morte a causa della calca nei festeggiamenti di Halloween a Seul

... e ci aspettiamo di generare margini importanti", ha dichiarato Randhir Thakur,di Intel ... Diventare la seconda forza del mercato richiederà a Intel di superare il colosso, che ...Il, Yoon Suk - yeol, ha promesso oggi una risposta 'rapida e ferma' alle 'provocazioni' di Pyongyang.Due minatori sudcoreani rimasti intrappolati per più di nove giorni in una miniera di zinco crollata ne sono miracolosamente usciti vivi dopo un'ardua operazione di salvataggio, secondo quanto riferit ...A Seul in migliaia alla veglia per la strage di Halloween Per ricordare i 156 morti nella calca Milano, 5 nov. – Migliaia di persone a Seul, in Corea del Sud, hanno partecipato alla veglia per ricorda ...