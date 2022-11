Geo Barents a Catania | chiuso lo sbarco | restano a bordo 215 migranti Humanity ricorre al Tar

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono 215 - e non 217 come appreso in precedenza da Medici senza frontiere - le persone rimaste adella nave Geoal termine delle operazioni diavvenute nel porto di. Sono ...

Humanity 1 ein porto a Catania: sbarco selettivo dei migranti "fragili". In 250 costretti a restare a bordo: "Perché avete accolto solo gli ...Sono 215 - e non 217 come appreso in precedenza da Medici senza frontiere - le persone rimaste a bordo della naveal termine delle operazioni di sbarco avvenute nel porto di Catania. Sono dunque 357 le persone fatte sbarcare , come riferisce la stessa ong fornendo un aggiornamento. Catania, i "fragili"...Tre minori e un neonato sono i primi a sbarcare a Catania. L’impegno del governo italiano era quello di far scendere i fragili, le donne e i bambini. E così è stato. Ma ...primi a scendere dalla nave Humanity ormeggiata nel porto di Catania sono stati tre bambine e un neonato. Dopo di loro, un fiume di minori non accompagnati, oltre un centinaio. E poi donne e ...