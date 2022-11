Cop 27 | Meloni | “L’Italia farà la sua parte sul clima”

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA – “la sua” nella lotta ai cambiamentitici e il rispetto dell’ambiente. Ad assicurarlo è la premier Giorgianel suo intervento alla Cop 27, il vertice sui cambiamentitici in corso in Egitto. “Non possiamo nascondere che le nazioni più impegnate su questi obiettivi – ha aggiunto – rischiano di pagare un prezzo a discapito di quelli responsabili della maggiore emissione di gas a effetto serra. Quindi servono ulteriori misure per rafforzare questo disequilibrio, altrimenti i nostri sforzi saranno vani e conferenze come queste rischiano di non produrre i risultati che la storia si aspetta da noi. Lo dobbiamo alle generazioni future”. L'articolo L'Opinionista.

