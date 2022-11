Sampdoria - Fiorentina 0 - 2 | Italiano | ' Lo spirito battagliero fa la differenza'

(Di domenica 6 novembre 2022) Il tecnico viola non nasconde la sua soddisfazione per la netta e meritata vittoria della sua squadra: 'Con attenzione e concentrazione si vincono le ...

Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna e16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia e Lecce 9,e ...Un gol per tempo, senza troppo sforzarsi contro la solita spuntata e fragile Sampdoria, e la Fiorentina coglie così la sua seconda vittoria esterna consecutiva. Le reti di Bonaventura ...SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero, Ferrari (21' st Vieira), Colley, Amione (36' pt Murillo), Bereszynski, Leris, Villar (21' st Quagliarella), Augello (25' st Murru ...