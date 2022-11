Juve | i convocati di Allegri | non c'è Vlahovic

Juventus News 24

... Piovaccari, Rizzo, Sassi, Zullo, Gladestony, Poziello R., Belardo, Scanagatta, Rondinella, Aruta, De Lucia, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Di Dio, Nocciolini, Kyeremateng Idella...Per lainvece si tratta di mera sopravvivenza nel tentativo di arrivare alla sosta con un ... che ritrova Di Maria, Bremer e Vlahovic tra i, anche se solo i primi due partiranno dal ... Di Maria convocato per Juve Inter Novità sulle mosse di Allegri Non c’è Dusan Vlahovic tra i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida all’Inter di questa sera. I bianconeri vedono esagerbarsi l’emergenza che sta caratterizzando questo inizio di stagione. Olt ...TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida in programma stasera alle ore 20:45 all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il tecnico bianconero non ha convocato Dusan ...