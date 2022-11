Superenalotto da record | montepremi più alto d’Europa

Leggi su quifinanza

(Di sabato 5 novembre 2022) La sestina vincente manca ormai da più di un anno e mezzo e il jackpot delfa gola a tutti quanti. Colarrivato a 301 milioni di euro, infatti, viene registrato un nuovoper il concorso che tutti vorrebbero vincere almeno una volta nella vita e che, guardando al premio di oggi, sistemerebbe di certo per sempre il fortunato vincitore.dain Italia L’ultima vittoria delin Italia risale ad oltre un anno e mezzo fa, quando il 22 maggio 2021 a Montappone, in provincia di Fermo, la dea bendata aveva baciato un fortunato cittadino del fermano con una vincita di 156 milioni. Poco più della metà del premio messo in palio oggi, che 18 mesi dopo tocca quota 301 milioni facendo registrare un vero e proprio...