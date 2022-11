Scomparso un elicottero sulla tratta Foggia-Isole Tremiti A bordo 7 persone tra cui 2 bambini

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Ore di apprensione in provincia diper la notizia della scomparsa sui cieli delledi undi Alidaunia con a. Cinque dell’equipaggio, tra cui due, e due piloti. Il velivolo stava effettuando laturistica-Vieste-. Scompare sui cieli delleunAlidaunia Il mezzo ha perso i contatti radio ed èdai radar nella zona a Sud di Apricena, in provincia di. Dove si stanno concentrando le ricerche da parte dei vigili del fuoco a terra. Si è alzato in volo anche undella polizia, che sta perlustrando l’area boschiva tra San ...