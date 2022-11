Italia-Samoa oggi in tv | canale | orario e diretta streaming test match 2022 rugby maschile

(Di sabato 5 novembre 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia perdiin programma sabato 5 novembre. Gli uomini di Kieran Crowley scendono in campo inper il primodelle Autumn Nations Series, che inaugura la stagione internazionale dell’Ital. Si tratta dell’ottavo scontro diretto tra le due compagini, con i precedenti che sorridono a. Gli isolani hanno infatti vinto cinque partite dalla prima sfida datata 1995 a East London. Gli Azzurri però sono andati a segno in occasione dell’ultimo confronto, vecchio ormai di otto anni (24-13 ad Ascoli Piceno nel novembre 2014) e proveranno dunque a ripetersi in questa nuova sfida davanti al ...

