"C'è diritto di residenza". Così Gualtieri "coccola" gli occupanti abusivi

... più che raddoppiando lo sforzo finanziario per ilalla casa. D'altro canto - continua il ...sentito il dovere di tutelare quei diritti fondamentali garantiti dal riconoscimento della. ...... la madre è morta in Italia e avrebbe avuto laabituale nel territorio italiano, o la ... come riporta Milano Finanza , non varrebbero secondo ilsvizzero, in quanto avrebbero dovuto ...Con una deroga al decreto Lupi, Gualtieri garantisce residenza e utenze a soggetti ritenuti "fragili", tra cui richiedenti asilo e over 65. Il centrodestra: "Così difende i furbetti, non chi ha bisogn ...Polemico il leader di Noi Moderati (centrodestra) che nel 2014 da ministro dei Trasporti varò la legge: «Il sindaco dovrebbe dare alloggi pubblici, sistematicamente negati» ...