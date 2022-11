ATP Parigi-Bercy 2022 | Djokovic torna in finale | sfiderà il talento bizzoso di Rune

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) In una giornata in cui il mondo del tennis ha tremato per l’infortunio di Carlos Alcaraz che lo mette fuori dai giochi sia per le ATP Finals che per la Coppa Davis, l’attenzione si era leggermente discostata dall’ultimo Masters1000 della stagione, quello di. E sul cementono ci sarà unaalquanto inattesa tra Holgere Novak. Come spesso è accaduto qui in Francia, anche quest’anno il torneo coincide con la consacrazione di un grande. Ed è quello del danese, che dopo aver approfittato del ritiro di Carlos Alcaraz (con cui era sopra di un set e al tie-break del secondo), demolisce anche il giocatore più in palla del circuito, Felix Auger-Aliassime, riscattandosi del ko delladi Basilea. Il canadese è ...