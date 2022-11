Million Day ed Extra venerdì 04 novembre 2022 | numeri vincenti dell’estrazione di oggi

(Di venerdì 4 novembre 2022)Day04. Idiper il concorsoDay. Pronti per scoprire la combinazione vincentedi? Alle ore 20.30 su questa pagina i cinqueestratti per ilDay, il gioco di Lottomatica che ogni giorno offre l’opportunità di vincere fino ad 1 milione di euro.Day04di, per ilDay sono i seguenti. Ricordiamo che il concorso del Milano Day da regolamento permette anche ...

Estrazione MillionDAY Venerdi Numerioggi 4 novembre 2022: concorso 307 22. Alle estrazioni di oggidi Lottomatica si gioca per assegnare un nuovo milione di euro. In tanti proveranno a centrare la combinazione ...Extra , l' estrazione di oggi: i numeri vincenti di venerdì 4 novembre 2022 , su Leggo.it in tempo reale.è il gioco che permette di vincere un milione di euro ...Million Day protagonista anche oggi, venerdì 4 novembre . Alle 20.30 l'estrazione della cinquina milionaria da parte di ...Si gioca anche nel giorno della ricorrenza dei defunti. Un'altra chance con il Million Day per vincere fino ad un milione di euro. Un exploit possibile ...