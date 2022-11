La scienza contro il “soffitto di cristallo” | donne medico e scienziate in primo piano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) La battaglia per la parità di genere si fa con i fatti: lesono la maggioranza, leitaliane sono l’eccellenza. Pochi primari, le posizioni apicali sono ancora degli uomini. Lesi scontranoil “di”: sono ancora poche ma il numero è in crescita.il “di” Photocredit: tg24.sky.itIn Italia ci sono piùche uomini: è questo il dato che fa sperare in una maggiore consapevolezza della necessità di un’effettiva parità di genere anche sul lavoro. Non solo, il riscatto avviene anche nella ...