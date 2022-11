Judo | Grand Slam Baku 2022 | Milani argento e Giuffrida bronzo

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ottima partenza per l’Italia aldidi, in Azerbaijan. All’Heydar Aliyev Sport Arena, Francescaha ottenuto la medaglia d’nei 48 kg, mentre Odettesi è aggiudicata quella dinei 52 kg. “Queste sono due medaglie che valgono molto più di tante altre più prestigiose – commenta il ct delle azzurre, Francesco Bruyere – Lo stress accumulato in queste sei settimane era tantissimo tra cali di peso, viaggi lunghi e acciacchi post gare, ma queste ragazze hanno saputo rispondere nel migliore dei modi replicando il risultato ottenuto due settimane fa ad Abu Dhabi”. Domani in gara altri azzurri: Sara Lisciani (63 kg), Irene Pedrotti, Martina Esposito (70 kg), Giovanni Esposito, Manuel Lombardo (73 kg), Antonio ...