Calano le tariffe del gas | giù le bollette ad ottobre Ma il peggio deve ancora venire

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ledel gas dicosteranno il 12,9% in meno rispetto a quelle del trimestre precedente. Lo ha comunicato l'Arera e la variazione riguarda i clienti del mercato tutelato che hanno scelto di passare alla tariffa mensile rispetto a quella trimestrale. A determinare il calo è stato il nuovo sistema di calcolo adottato dall'Autorità regolatoria dei prezzi, che si basa sul costo reale del gas sul mercato italiano Psv e non sull'andamento del mercato europeo Ttf. Che fossero in arrivo buone notizie era chiaro già da qualche giorno. Martedì scorso, infatti, Nomisma Energia aveva stimato un aumento solo del 5%, comunque minimo rispetto all'impennata del 70% che era stata ipotizzata un mese fa. Ora la decisione ufficiale dell'Arera va oltre le più rosee previsioni, anche se tendenzialmente il prezzo pagato dagli italiani resta di gran lunga ...

