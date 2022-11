Baresi | “I derby con l’Inter di mio fratello? Vi rivelo una cosa …”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Franco, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente del club, ha ricordato le sfide con suoGiuseppe, difensore dell'Inter

Tutto bene fino a quando arrivava la settimana del: presto ci saremmo dovuti sfidare e dunque ... Cabrini,, Donadoni, Prandelli, Riva, Scirea e tanti altri: il cuore lombardo che da Bergamo ...Trasferta a Roma contro i giallorossi,con l'Inter, la trasferta a Napoli alla terz'ultima ... Francone è la guida, colui che detta i tempi. Poi c'è il giovane Paolo Maldini, lanciato da ...Franco Baresi assoluto protagonista oggi sul Corriere della Sera ... Tutto bene fino a quando arrivava la settimana del derby: presto ci saremmo dovuti sfidare e dunque per forza dovevamo essere ...Franco Baresi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra le varie ha parlato anche dei derby contro il fratello Franco Baresi si è raccontato in una lunga intervista al Corrie ...