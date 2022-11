The Devil’s Hour – prima stagione 2022 | quanti dottori ci vogliono per risolvere un mistero?

Leggi su locchiodelcineasta

(Di giovedì 3 novembre 2022) The Devil'sè la serie in sei parti prodotta da Hartswood Films ( Dracula, Sherlock), vede come produttori esecutivi Sue Vertue, Steven Moffat e Tom Moran. Alla regia invece troviamo Johnny Allan (The Irregulars ) e Isabelle Sieb ( Vigil ). Tutti e sei gli episodi sono scritti e creati da Tom Moran e verranno lanciati esclusivamente su Prime Video in oltre 240 paesi e territori, dal 28 ottobre. Source