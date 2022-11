SOTTOTITOLI Zelensky | Russia chiede garanzie di sicurezza | mostra fallimento di Mosca

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Agenzia Vista) Kiev, 03 novembre 2022 "Oggi il Cremlino afferma di aver chiestodiall'Ucraina. Dovremmo pensare un momento alle loro affermazioni. Duecentocinquantadue giorni fa laha chiestodiagli Stati Uniti d'America. Dopo otto mesi della cosiddetta "operazione speciale" russa, il Cremlinodiall'Ucraina. Questi sono cambiamenti davvero sorprendenti. Questosia ildell'aggressione russa sia quanto io e voi siamo forti quando rimaniamo uniti. Milioni di uomini e donne ucraini che combattono e lavorano per la nostra libertà. E milioni di persone in tutto il mondo che ci aiutano a resistere al terrore russo", le parole di ...

