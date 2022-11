Santa Lucia | Napoli | due fratelli e i fantasmi di un passato incancellabile

(Di giovedì 3 novembre 2022), film d’esordio scritto e diretto dal trentenne Marco Chiappetta, giàal Torino Film Festival, segna il ritorno alla produzione di lungometraggi di finzione dei Teatri Uniti di Angelo Curti, una realtà centrale nella storia del teatro e del cinema contemporaneo a, nata nel 1987 dall’unione delle tre compagnie Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e Teatro Studio di Caserta, e quindi dei loro fondatori, rispettivamente Mario Martone, il mai troppo compianto Antonio Neiwiller e Toni Servillo. Oltre agli spettacoli per il palcoscenico, Teatri Uniti produsse alcuni film decisivi della nuova ondata autoriale partenopea, a cominciare dal folgorante Morte di un Matematico Napoletano di Martone nel 1992, e poi le prime regie di Paolo Sorrentino, L’Uomo in Più nel 2001 e Le Conseguenze dell’Amore nel ...

Anteo spazioCinema

Sono inoltre in vigore disposizioni specifiche a tutela dei visitatori e dei residenti di Borgo Roma e, in modo da evitare la presenza di venditori irregolari di biglietti e per evitare ...Si svolgeranno in Corso del Popolo a Terni sia la fiera del Cassero che la fiera di. Questa mattina la giunta comunale ha approvato una delibera proposta dall'assessore al commercio Stefano Fatale che ha stabilito le date di svolgimento. La fiera del Cassero si svolgerà ... Santa lucia — Anteo Serata con musica popolare itinerante, stand, degustazioni e mercatino di produttori locali, per la riscoperta dei sapori tradizionali e la ...Il cast di Santa Lucia include anche Biancamaria D’Amato, Edoardo Sorgent, Antonia Marrone, Alfredo Ciruzzi, Giuseppe Festinese, Manuel Carolla, Suami Puglia e Maria Laila Fernandez. Il team che ha ...