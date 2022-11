Kvara può sorridere | ritrovata la sua auto rubata

(Di giovedì 3 novembre 2022) Brutta disavventura per Khvichatskhelia, il talento georgiano è stato vittima di un furto, mentre si allenava questa mattina. Rientrato a casa si è visto privato della sua, dopo che i ladri sono entrati in azione nel corso di questa mattinata, probabilmente proprio quando il fuoriclasse del Napoli ha raggiunto il Centro Tecnico di Castel Volturno per sostenere gli allenamenti.tskhelia Napoli (Getty Images)Ladri a casatskhelia,la suaA riportare la notizia sono i colleghi de Il Corriere dello Sport, che hanno svelato il bottino ottenuto dai ladri. Questa mattina, proprio mentre Khvichatskhelia sosteneva gli allenamenti con il Napoli, nella sua abitazione a Cuma i ladri hanno portato via la sua Mini Countryman. Il talento ...

IlNapolista

... perché non sipensare che lo stesso club o altri in Premier possano farsi avanti con cifre simili per provare a prendereDel resto il georgiano occupa le pagine dei quotidiani più ...... e in particolare al Liverpool, grazie a Kim, Lobotka, Zielinski, Osimhen,e Simeone. ... Solo la Juvelamentarsi dei suoi strangers: Vlahovic ininfluente, Rabiot, Cuadrado (bene soltanto ieri)... Gazzetta: Kvara vale già 100 milioni, ma per il Napoli è incedibile