(Di giovedì 3 novembre 2022) L'europea prova la conquista dell'Italia. Una squadra che già da settimane si è riscoperta particolarmente bella in Coppa deve confermare di sapersi truccare allo stesso modo anche in campionato.

La Gazzetta dello Sport

L'europea prova la conquista dell'Italia. Una squadra che già da settimane si è riscoperta particolarmente bella in Coppa deve confermare di sapersi truccare allo stesso modo anche in campionato. ...Per il Titolo suppongo una lotta a quattro: Napoli, Milan,e Juventus. Per ora escluderei la ... Evenepoel è stato il grande protagonista del 2022: il talento belga a suo parere è la... Inter versione Champions: a Torino Inzaghi punta sui "titolarissimi"