Atalanta | Scalvini | Il Napoli è una squadra di grande qualità offensiva

(Di giovedì 3 novembre 2022) Giorgio, difensore dell', ha parlato alla Gazzetta dello Sport, in vista della gara di sabato pomeriggio contro ilal Gewiss Stadium, ecco le sue parole : "Ilè unafisica, veloce e di: e questo resta, anche se sono cambiati diversi uomini. Ilgioca il miglior calcio d'Europa ? Lo dicono i numeri, non solo Klopp. Bisogna cercare di metterli in difficoltà, studiando le loro caratteristiche: hanno grandi individualità, giocano in modo spettacolare, ma anche loro,come tutti, possono avere delle difficoltà. Su quelle punteremo per fargli male. Provare a fermare i più forti è una di quelle sfide che ci piacciono ".

Queste le probabili formazioni:(3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer,, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; Zapata. All. Gasperini. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; ...Quel giorno, sette mesi fa esatti, fu uno dei pochissimi a salvarsi: 3 aprile,- Napoli 1 - 3. Per Giorgioera l'11a partita in Serie A, solo la quarta da titolare: stava sbocciando il ragazzo che era andato in panchina in una gara di Champions a 16 anni, aveva ...A la “Gazzetta dello Sport”, si è raccontato il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. Che lezione è stata la sconfitta con la Lazio Difensivamente pensavamo di essere crescfuti, e invece non si ...Atalanta e Napoli si sfideranno sabato alle ore 18.00. Giorgio Scalvini, difensore della squadra orobica, ha parlato alla Gazzetta dello Sport. "Avere testa per me significa anzitutto saper restare ...