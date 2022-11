ilGiornale.it

I padroni disi salvano e al 27' puniscono: schema da corner che libera Faraoni al tiro, in traiettoria c'è Dawidowicz che ciil piede e beffa Rui Patricio per l'1 - 0. Neanche dieci ...... esito di un'analisi approfondita chein evidenza pesanti conseguenze sulle rate dei prestiti.la rata del mutuo rappresenta un'esigenza molto condivisa da chi è in procinto di acquistareo ... "Mette su casa con Noemi". La svolta di Totti (ma non sfugge un particolare) Francesco Totti è stato pizzicato dai paparazzi di Chi mentre va a visitare un attico a Roma nord insieme a Noemi Bocchi e sua figlia. Con loro c'era anche la piccola Isabel ...