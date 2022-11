Agenzia ANSA

La Guida suprema dell'Iran, Ali, ha affermato che gli"sono vulnerabili", citando l'assalto all'ambasciata americana a Teheran da parte di studenti che presero il personale diplomatico in ostaggio, il cui 43esimo ...E se inizialmente sono state minimizzate di proposito dalle cancellerie europee e daglianche ... Il regime presieduto da Ebrahim Raisi sotto la Guida Suprema di Alinon ha mai aperto a ... Khamenei, Usa vulnerabili, non sono intoccabili - Nord America La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha affermato che gli Usa "sono vulnerabili", citando l'assalto all'ambasciata americana a Teheran da parte di studenti che presero il personale diplomatico in ...Gli ayatollah hanno già spedito al Cremlino centinaia di velivoli ricognitori Mohajer-6 e soprattutto di droni d’attacco Shahed 136. L’Unione europea prepara nuove sanzioni per l’Iran ...