Juventus-Psg | Arrivabene | “Non siamo contenti | inutile mentire Restare in Europa per il bilancio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Se dicessi chedirei una bugia. Non qualificarsi dal group stage della Champions è una cosa non piacevole, però stasera dobbiamo giocarcela con il Psg e guardare all’altra, che non sarà la Champions, ma comunque bisogna mettercela tutta assolutamente”. Lo ha detto l’amministratore delegato della, Maurizio, a Sky Sport prima del match contro il Psg: “E’ importante continuare a giocare in. C’è un aspetto economico da tenere in considerazione, continuare a farsi vedere inè molto importante”. E sul caos infortuni: “Infortuni? Il centro sportivo c’entra poco, è ben attrezzato e ha tutto quello che serve per allenare una squadra in modo adeguato. La società prende in considerazione la situazione infortuni, abbiamo ...