Topolino e la spada di ghiaccio | due versioni da collezione

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 novembre 2022) Arrivano a Lucca Comics & Games sia quella Deluxe in formato gigante e che quella regular con approfondimenti ineditie ladi, una delle saghe dipiù amate di sempre, è stata pubblicata per la prima volta 40 anni fa. Per celebrare quest’anniversario, Panini Comics presenta – in anteprima a Lucca Comics & Games – due speciali volumi che raccolgono i tre episodi che compongono la storia ideata nel 1982 da Massimo De Vita: oltre 100 pagine di fumetto che appaiono per la prima volta con una nuova pregiata colorazione pittorica per impreziosire l’avventura fantasy per antonomasia che vedee Pippo nelle Terre dell’Argaar, insieme a Yor, Boz e tantissimi altri personaggi, nella lotta contro il Principe delle Nebbie.e la ...