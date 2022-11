Psg | Kimpembe e Navas fermati da un infortunio | non ci saranno contro la Juventus

(Di martedì 1 novembre 2022) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain, che perde perdue giocatori in vista del match di Champions League 2022/2023la. Non voleranno infatti a Torino con la squadra né Presnelné Keylor. Il difensore ha accusato un fastidio al tendine d’Achille, mentre il portiere è stato fermato da problemi alla schiena. Entrambi nonpresenti all’Allianz Stadium e resteranno a Parigi per curarsi. SportFace.

Commenta per primo Di seguito i convocati di Christophe Galtier per la sfida di domani fra Juventus e Paris Saint - Germain. Assenti per infortunioe Keylor Navas, più Neymar squalificato: PORTIERI : Sergio Rico, Letellier, Donnarumma DIFENSORI : Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat, Nuno Mendes, Mukiele, Batshiabu CENTROCAMPISTI : ...(3 - 4 - 3) : Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos,; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé, Allenatore: Galtier. L'absence de Presnel Kimpembe dans le groupe du PSG qui se rend à Turin ce mardi, en raison d'un coup reçu au tendon d'Achille lors de l'entraînement matinal, en fait partie.