Napoli | Osimhen ancora osservato speciale da parte della Premier

Il solito identico SPETTACOLARE. Un'altra gara di grandissimo livello. In questo momento questa squadra fa sembrare tutto più facile. È uno spettacolo. 9 A: una tripletta strabiliante ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano,, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.Anche Didier Drogba, uno dei centravanti più forti di sempre del calcio africano, è rimasto colpito dal Napoli di Spalletti e in particolare da Osimhen ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...