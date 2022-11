Calcio | Napoli Koulibaly ' Se vincerà lo scudetto | sarà anche mio'

(Di martedì 1 novembre 2022) Il centrale senegalese, ora al Chelsea: "Magari torno come dirigente" ROMA - "Sento ogni gol, ogni vittoria, come se li vivessi in prima persona. Questoè il mio". Così, in un'intervista ...

CalcioNapoli24

Era undiverso, non possiamo fare paragoni. Quelgiocava in modo incredibile, dominavamo tutte le squadre. Oggi anche quando non dominano uccidono le partite, sono straordinari. Li vedo ...Sul CorSport. Per raggiungere i suoi numeri il Pipita ci impiegò 140 giorni, Cristiano Ronaldo 168 giorni, Zlatan 259 e Leao 626 giorni. As29/10/2022 - campionato diserie A /- Sassuolo / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Khvicha Kvaratskhelia Il Corriere dello Sport tesse l'elogio di Kvara , l'attaccante georgiano delche sta ... Koulibaly: "Il mio ciclo era finito, ora parlo del Napoli nello spogliatoio del Chelsea. Se sarà scudetto torno a festeggiare" Kalidou Koulibaly con Maurizio Sarri ha raggiunto probabilmente l’apice della sua carriera al Napoli per rendimento, poi mantenuto anche con Ancelotti e negli anni successivi con Gattuso. Proprio a pr ...Milan, una notizia molto particolare riguarda un esterno croato molto gradito a Stefano Pioli. Vediamo nel dettaglio. Il Mondiale in Qatar si avvicina sempre di più, incombendo sul campionato di Serie ...