(Di martedì 1 novembre 2022) Bergamo. L’ex deputato leghista Danieleha scritto una lettera al neo sottosegretario alla Cultura Vittorioper segnalare il casodeie in particolare il nuovo colore deldopo i lavori di restauro del monumento che si trova nel centrocittà: Caro Vittorio, mi permetto di segnalarti, in qualità di sottosegretario alla Cultura e di grande esperto di storia e di arte, l’ultimocompiuto a Bergamo. Nei mesi scorsi eri intervenuto per contestare l’allucinante passerella a Porta San Giacomo che ha compromesso la vista panoramica dalle Mura e pregiudicato il fascinoporta artisticamente più bella di Città Alta. Ora la Giunta comunale, con l’avallo...

BergamoNews.it

Obiettivo raggiunto, operazione sorpasso riuscita ,Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport. La Roma formato trasferta si presenterà al derby ... nell'ordine, il baby Volpato , poi Matic ...È il momento più importante che va affrontato con assenze rilevantiPaolo Liguori su Il ... ma non ci deve meravigliare se Abraham , Zaniolo , Pellegrini esono imprecisi. È la ... Belotti scrive a Sgarbi: “Annerito l’orologio della Torre dei Caduti, un altro scempio” In Serie A il gol del Gallo ancora non è arrivato Redazione Del canto del Gallo ancora non c’è traccia, scrive Emanuele Zotti su La Gazzetta dello Sport. Almeno in Serie A dove il gol ancora non è arr ...Belotti e Abraham di nuovo insieme Ci riprovano. Stavolta più per necessità che per scelta. Dopo Siviglia e Genova, Belotti ed Abraham troveranno spazio anche a Helsinki. Complici il ko di Dybala e la ...