Val di Sole | cacciatore di 24 anni morto per un colpo di fucile

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Massimiliano Lucietti, undi 24è stato trovatonei boschi di Celledizzo, nella Comune di Peio, in valle di, in Trentino. Il corpo del giovane, residente in zona, è stato rinvenuto questa mattina presto da altri cacciatori. Dalle prime informazioni pare siaa causa di undi

PEIO . Si chiama Massimiliano Lucietti cacciatore di 24 anni il cacciatore trovato morto nei boschi di Celledizzo, nella zona di Peio, in valle di. Il corpo del giovane, residente in zona, è stato rinvenuto questa mattina, lunedì 31 ottobre, presto da altri cacciatori. Dalle prime informazioni pare sia morto a causa di un colpo di fucile. ...MOENA - Ladi Fassa è il luogo dove l'attesa del Natale si fa concreta con tradizioni, riti ed eventi che ... ammiri l'"enrosadira" (parola con cui i ladini chiamano il fenomeno dei raggi del...Trento – Il giovane cacciatore di 24 anni, Massimiliano Lucietti , è stato trovato morto nei boschi di Celledizzo, nella zona di Peio, in valle di Sole, in Trentino. Il corpo del giovane, residente in ...TRENTO. È Massimiliano Lucietti, 24 anni di Peio, il cacciatore morto questa mattina (31 ottobre) nei boschi di Celledizzo a causa di un colpo di fucile. Le indagini dei carabinieri, che stanno ascolt ...