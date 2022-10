Serie B | la classifica degli spettatori allo stadio in occasione dell' ultima giornata

Pagelle 12giornataA, Le bocciate: Sassuolo voto 4 : Come i goal incassati. Gli stessi incubi ... Un'altra sconfitta, che comincia a rendere meno tranquilla la situazione generale in. ...Un'altra giornata all'insegna del grande pubblico, con il S. Nicola di Bari che sbanca ancora una volta e riesce a superare il record stagionale detenuto sempre dalla società pugliese. Dopo i 35.000 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Classifiche a confronto dopo 12 giornate di Serie A in attesa dei posticipi di questa sera. Il Napoli saldamente al comando ha esattamente gli stessi punti di un anno fa: 32. La scorsa stagione i part ...