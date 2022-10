Scompare nel nulla | scatta la caccia all’uomo | lo ritrovano così

Leggi su chenews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Alcune vicende partono in un modo e finiscono in maniera a dir poco sorprendente.improvvisamente dopo esser andato nei boschi. La vicenda ha fatto il giro d’Italia. Ecco cosa è avvenuto. Alcune notizie sanno scatenare una certa curiosità generale. Vicende che, nel complesso, sanno lasciare un segno a dir poco indelebile. A maggior ragione se poi il finale è davvero inaspettato. In questo caso, si parla di un caso di scomparsa avvenuto a Biella. Come detto, però, la giornata si è chiusa in modo che ha lasciato tutti spiazzati. Fonte foto: Adobe StockLe notizie di scomparsa, nel corso del tempo, sono state varie. Vicende che hanno lasciato sempre nello sconforto le persone che l’hanno vissute. In questa occasione, però, possiamo dire che il finale ha strappato un sorriso. Anche se non sarà dello stesso avviso la moglie del protagonista che ha ...