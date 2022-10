Monza-Bologna | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ile idi, match valido per la dodicesima giornata di. Si parte alle ore 20.45 di lunedì 31 ottobre allo U-Power Stadium dove nel posticipo che chiude questo turno i brianzoli giocheranno anche per Pablo Marì. Le due squadre cercano punti salvezza per allontanarsi dalle zone calde della classifica, chi riuscirà ad avere la meglio, i felsinei o i lombardi? Scopriamolo assieme.sarà visibile sucon la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.

... cioè gli arbitri, incapaci di leggere non soltanto il regolamento ma soprattutto l'atmosfera della partita, Manganiello è uno dei tanti, oggi occhio al solito Pairetto in. Altre note ...... Dazn) La Roma potrebbe così riscavalcare i cugini e presentarsi al derby davanti in classifica, a patto però di vincere a Verona in uno dei due posticipi odierni (l'altro èalle 20.Questa sera il Bologna giocherà a Monza, in un'altra partita da non sbagliare. Dopo le ultime convincenti uscite e le vittorie contro ...