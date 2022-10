Imu | la scadenza di dicembre 2022 | tutto quello che serve sapere sul pagamento

Si avvicina anche ladel saldo2022. La data è stabilita (al netto di eventuale proroga) al 16 dicembre (l' acconto2022 era da pagarsi, invece, entro il 16 giugno scorso). Per chi avesse saltato l'...Probabilmente insieme al canone RAI e all'il bollo auto è la tassa che sta più antipatica agli italiani. Molti di loro infatti non ... cosa devo fare" Come funziona il bollo auto A...La scadenza per pagare il saldo o seconda rata Imu è il 16 dicembre: ecco cosa cambia per il 2022, chi è chiamato alla cassa, chi è esonerato ...Sta per arrivare la scadenza del saldo IMU 2022. L’ultimo giorno è stabilito al 16 dicembre. Pagando con largo anticipo si risparmia qualcosa