Crisanti a gamba tesa sul ministro Schillaci | «Non capisce niente di sanità pubblica»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il nuovodella Salute Orazio? «Va giudicato in base ai fatti. Ma se la sua prima mossa è quella di togliere le mascherine negli ospedali allora mi permetto di dire che dinonnulla». Dure parole di Andrea, senatore Pd e virologo, ai microfoni di Radio Capital. «Togliere le mascherine in ospedale è una misura da analfabeti di», infierisce. «Siamo in una situazione di equilibrio grazie ai vaccini, ma il Covid non è sparito», prosegue commentando le misure su cui lavora il governo Meloni. «Ancora non conosciamo la capacità evolutiva del virus di generare varianti in grado di causare malattia grave. Non scordiamoci che la nostra priorità resta proteggere i fragili. Se togliamo le ...