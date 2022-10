Benitez | «Spalletti mi piace perché non parla della sua filosofia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Rafaintervistato da Antonio Giordano per il Corriere dello Sport a un giorno da Liverpool-Napoli una delle sue partite. All’andata aveva studiato il Napoli per il Times ed elogiato Kvaratskhelia: in tempi non sospetti aveva detto: “Khvicha Kvaratskhelia sarà un nome sconosciuto a molte persone, ma rappresenta un’enorme minaccia per il Liverpool. “Ha giocato come ala sinistra, ma può usare entrambi i piedi, può dribblare su entrambi i lati, può creare passaggi e può finalizzare. Ha ritmo e vuole lasciare il segno nelle partite”. Al Corsportovviamente anche del Napoli e di Luciano. «E’ un Napoli che sta facendo cose fantastiche e questo mi rende felice per Adl, per chi gli è vicino, per i tifosi ma soprattutto per. Non era facile dopo i due anni in cui è stato fermo. ...