Auto a fuoco sulla strada per il Taburno Intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesto pomeriggio un incendio ha coinvolto un’vetturache dalla frazione di Cirignano, nel comune di Montesarchio, conduce sul. Un percorso unico verso il complesso montuoso sannita che, proprio per questa ragione, è tanto trafficato nei due sensi di marcia. Evidentemente l’incendio e l’intervento deideldi Bonea hanno determinato il momentaneo blocco della circolazione che ha causato lunghe code deglimobilisti in transito, molti vistisi costretti ad inversioni di marcia. Non sembrano esserci stati ulteriori danni a cose e nemmeno a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

