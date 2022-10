Alberto De Pisis e Daniele Dal Moro ai ferri corti | scoppia la lite al GF Vip 7

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I rapporti nella Casa del Grande Fratello Vip 7 stanno diventando sempre più tesi. La convivenza non è affatto facile, soprattutto quando è caratterizzata da accuse e sfuriate. Nella giornata di ieri, c’è stata un’accesa discussione traDeDal. Prima di questo momento, i due gieffini non avevano mai dato segnali di insofferenza reciproca. Sembra, però, che le cose stiano cambiando. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,Desi scaglia controDal: la sua reazione Nella giornata di ieri, il GF Vip 7 è stato animato da un barbecue in giardino. Il momento di relax, però, è durato poco. Subito dopo, infatti, è ...