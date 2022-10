Strage alla festa di Halloween Calca choc | 156 morti e 355 dispersi

"Un disastro che non sarebbe dovuto accadere", ha detto il presidente sudcoreano Yoon Suk - yeo in un discorsonazione in cui ha garantito che si indagherà a fondo sull'incidente e che verrà ...... eccolo l'ombelico di un mondo clandestino che, però, si è dato appuntamentoluce del sole. L'... I 150 morti e lain Corea insegnano come la calca sia la rovina di qualunque festa. E allora: ...Seul, 30 ott. Lacrime, fiori e candele per le vittime della strage a Seul, quando ancora il numero delle vitte è incerto il paese si mobilita per rendere omaggio alle vittime. Il… Leggi ...Strage sul fiume Machchhu e crollo del ponte in India, sale a 120 il bilancio delle vittime mentre 130 persone sono state tratte in salvo finora Una strage senza fine, per il crollo del ponte in India ...