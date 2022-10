Napoli | Sirigu torna ad allenarsi in gruppo | terapie per Rrahmani

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 ottobre 2022) La squadra di Luciano Spalletti èta adquesta mattina per preparare la sfida contro il Liverpool Ildi Luciano Spalletti èto questa mattina adper preparare il match di Champions contro il Liverpool. Come riporta la nota ufficiale del club,to in, mentreha svolto. COMUNICATO – La squadra si è divisa in due gruppi: coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Sassuolo hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione in palestra e circuito di forza in campo. Di seguito lavoro tattico e partita a campo ridotto.ha svolto intera seduta in. Per ...