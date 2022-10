Juve | una Signora vecchia dentro

Un esempio: le quattro ammonizioni nei 28 minuti iniziali, tutte ineccepibili, raccontano difrenesia inusitata, sentimento che è proprio degli anziani. Ma la caratteristica saliente è la ...3 punti fondamentali in casaper provare a raddrizzarestagione cominciata nel peggiore dei modi possibili; 3 punti che però non cancellano tutte le difficoltà riscontrate lungo tutto l'arco ...Il Brighton targato mister Roberto De Zerbi sta per portare a termine un'interessante operazione in entrata: la fumata bianca è ad un passoMancano ancora ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...