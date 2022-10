Gf Vip 7 | in arrivo nella Casa l’ex fidanzata di un ex Vippone? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sembrerebbe essere sfumato l’ingressodel Gf Vip 7 di Eliana Michelazzo spoilerato ieri da Davide Maggio, ma i rumors a proposito dei nuovi possibili concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini non si fermano qui. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, infatti,potrebbe presto entrare Oriana Marzoli, influencer spagnola al momento poco nota in Italia, ma che sui social vanta 2 milioni di followers: Si chiama Oriana ed è una nota influencer spagnola! In queste ore è in viaggio probabilmente per Roma, destinazione Gf Vip! Oriana ha già preso parte a numerosi reality show in Spagna e Cile ed è ricordata per il suo carattere schietto e vulcanico, che la rende la concorrente perfetta per un programma come il Gf Vip. La Marzoli, inoltre, è legata a due ex Vipponi: l’influencer, infatti, ...