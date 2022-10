Silvia Toffanin saluta la mamma in cielo | “Oggi sono due anni”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 29 ottobre 2022) In studio a Verissimo c’è Cristina Quaranta,le chiede della sua, le chiede come sta perché lo scorso dicembre ha avuto un infarto e ha riportato dei problemi. La sua ospite ricorda il dolore e la forza della conduttrice quando andò in onda nonostante avesse appena saputo della morte di sua madre.si emoziona ma non solo per il ricordo di Cristina Quaranta: “poi duequindi mando un bacio alla miaanche io” dolcissimamanda un bacio al, ha gli occhi pieni di lacrime ma le trattiene sorridendo.emozioni che il pubblico di Verissimo non dimentica, così come la forza che la conduttrice ha avuto quel ...