Royal Navy | uno scandalo sconvolge la Gran Bretagna | denunce di abusi sessuali a bordo dei sottomarini

Bufera mediatica attorno alla. Il capo della gloriosa flotta britannica ha ordinato un'indagine sulle presunte accuse di bullismo e molestie sessuali contro le donne impiegate all'interno dei sottomarini. Uno scandalo ...Le denunce choc: la lista degli 'stupri di profondità' in caso di catastrofe. L'ammiraglio Key: affermazioni ripugnanti, non c'è posto per questo nella nostra ...Aperta un’indagine per fare luce su fatti ‘ripugnanti’ e ‘molestie’ che sarebbero avvenuti a bordo di sottomarini britannici ...Bufera mediatica attorno alla Royal Navy. Il capo della gloriosa flotta britannica ha ordinato un'indagine sulle presunte accuse di bullismo e molestie sessuali contro le donne ...