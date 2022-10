Il Napoli è un Luna Park | Osimhen ha cancellato ogni dubbio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Iltravolge il Sassuolo 4 - 0 nel segno die di Kvaratskhelia: è la tredicesima vittoria consecutiva, fra campionato e coppe, per ...

La Gazzetta dello Sport

Iltravolge il Sassuolo 4 - 0 nel segno di Osimhen e di Kvaratskhelia: è la tredicesima vittoria consecutiva, fra campionato e coppe, per ...... da Bang bang a Nessuno mi può giudicare , da Sassi a Tintarella di, trascinando nel mood ...alle stagioni concertistiche dell'Orchestra Scarlatti presso l'Auditorium della RAI di. Accanto ... Osimhen esagera, tripletta. Il Napoli trita pure il Sassuolo: 4-0! Otto vittorie di fila e fuga Un'altra prova brillante per la squadra di Spalletti, che blinda il primo posto. A segno pure Kvaratskhelia. È il 13° successo consecutivo considerando la Champions. Espulso Laurienté nel finale ...Un'altra prova brillante per la squadra di Spalletti, che blinda il primo posto. A segno pure Kvaratskhelia. È il 13° successo consecutivo considerando la Champions. Espulso Laurienté nel finale Mauri ...