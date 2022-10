Calcio | Serie A 2022-2023 | l’Inter batte 3-0 la Sampdoria a San Siro e firma la quarta vittoria consecutiva

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) L‘Inter si conferma in un ottimo periodo di forma dopo il passaggio del turno in Champions League e centra lain campionato, imponendosi per 3-0 a Sansullacon i gol di Stefan De Vrij, Nicolò Barella e Joaquin Correa. Con questo successo, i padroni di casa raggiungono Lazio e Atalanta al terzo posto in classifica aspettando le sfide di domani valevoli per la dodicesima giornata della. Ottimo approccio al match da parte dei blucerchiati, che non subiscono particolarmente in fase difensiva grazie ad un pressing corale ben organizzato e riescono anche a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra in un paio di occasioni, pur senza impegnare Onana.sblocca poi il ...