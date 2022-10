Audi - A3 40 TDI | tanto sprint | pochi compromessi

Leggi su quattroruote

(Di sabato 29 ottobre 2022) A due anni dall'arrivo sul mercato, la quarta generazione dell'A3 vanta un portafoglio di allestimenti e motori davvero ricco, che spazia dai piccoli 1.0 delle versioni d'accesso ai potentissimi 2.0 e 2.5 turbobenzina delle S3 e RS3 con potenze fino a 400 CV. Non mancano neppure due ibride plug-in e una a monovalente a metano, ma in un segmento, quello delle compatte premium, dove il diesel ha ancora parecchio da dire, anche l'offerta di versioni a gasolio è altretampia: un solo motore, il 2.0 TDI, declinato in tre diversi livelli di potenza, 116, 150 e 200 CV. Ed è proprio quest'ultima versione che abbiamo messo alla prova sulle strade del Salento, per scoprire se ha ancora senso scegliere un potente motore diesel per una media a due volumi. I numeri. Offerto unicamente in abbinamento al cambio automatico doppia frizione S tronic a sette ...